100 مدرسة في مبادرة رشاقة للتخلص من السمنة بتعليم عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

اعتمد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير الأستاذ عبدالرحمن عوضة، تنفيذ مبادرة ” رشاقة ” على مستوى المنطقة بمشاركة 100 مدرسة (بنين وبنات) بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الأستاذ سعد الأسمري، أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة بين وزارتي الصحة والتعليم، وتهدف إلى خفض معدلات السمنة لدى طلاب وطالبات المدارس، مضيفاً أن المبادرة تسعى إلى مسح قياسات الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم لطلاب المدارس؛ لاكتشاف حالات السمنة، ومن ثم متابعتها والبدء في علاجها وفق آلية معتمدة في الفحص، والتحويل بين المدارس والمراكز الصحية وعيادات التغذية.

وأشار الأسمري إلى أنه تم تدريب أكثر من 360 مرشداً ومرشدة صحية في المدارس خلال الفصل الجاري، فيما شملت المبادرة 45 مدرسة بأبها، و48 مدرسة بخميس مشيط، و6 مدارس ببللسمر، ومدرسة واحدة بأحد رفيدة، على أن تزيد تدريجياً حتى تشمل جميع المدارس.







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