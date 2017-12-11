11 وظيفة شاغرة للجنسين لدى فروع شركة أركاد

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيك (للنساء).

– فني الوثائق.

– أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات.

– مساعد مساح الأراضي (وظيفتين).

– مهندس مشروع (عدد 5 وظائف).

– مفتش مراقبة جودة الاتصالات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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