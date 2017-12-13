13 مصاباً حصيلة انفجار بطرسبورغ.. وبوتين يندد بالإرهاب

المواطن - متابعة

أوضحت نائبة محافظ مدينة بطرسبورغ الروسية آنا ميتيانينا أن 13 مصاباً حصيلة انفجار المتجر أمس، منهم 5 حالتهم متوسطة الخطورة.

بدورها أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء في متجر في سان بطرسبورغ (شمال غرب) وأسفر عن جرح 13 شخصاً بحسب حصيلة جديدة سببه عبوة يدوية الصنع وضِعَت في قسم إيداع الأمتعة، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار عمل إرهابي.

وأفادت حصيلة جديدة نشرتها السلطات في ثاني مدن روسيا، اليوم الخميس، عن إصابة 13 شخصاً بجروح جراء الانفجار الذي وقع قبل أربعة أيام من ليلة رأس السنة، وكانت الحصيلة السابقة 10 جرحى.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان إن “عبوة ناسفة محفوظة في إحدى خزائن قسم إيداع الأمتعة انفجرت” في السوبر ماركت التابع لسلسلة بيريكريوستوك، مضيفة أنها كانت “توازي 200 غ من مادة (تي أن تي)”.

وأضاف البيان أن اللجنة تنسق التحقيق، فيما أكد المحققون، في أعقاب الانفجار، عدم استبعاد أي فرضية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبر ماركت الأربعاء “عمل إرهابي”.

وصرح بوتين “بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبورغ”، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على العسكريين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

من جهة أخرى بث موقع فونتانكا الإخباري المحلي صوراً من كاميرات مراقبة المتجر وقدمتها على أنها للمنفِّذ المفترض.







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