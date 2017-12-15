15 مليون مُراجِع للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة الرياض خلال عام

المواطن - الرياض

استقبلت “صحة الرياض” “15.923.304” مراجعين لأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية خلال العام الماضي.

وقالت “صحة الرياض” في إحصائية حديثة: إن أقسام الطوارئ التابعة لها استقبلت “9.071.777” مراجعاً خلال العام 1438هـ، فيما استقبلت أقسام العيادات الخارجية خلال نفس الفترة “6.912.890” مراجعاً، فيما أُجريت في المستشفيات التابعة لـ”صحة الرياض” “261.997” عملية جراحية من قبل الطواقم الطبية العاملة في تلك المستشفيات.

وأفادت “صحة الرياض” أن عدد حالات الطوارئ المرضية والتسمم والأسباب غير المرتبطة بالحوادث والإصابات بلغ “9.909.398” حالة، كما أن إجمالي عدد التداخلات الجراحية بمركز جراحات اليوم الواحد بلغ “66.101”، فيما بلغت التداخلات الجراحية بأقسام المستشفيات غير “جراحات اليوم الواحد” عدد إجمالي “1.958.96”.

من جانب آخر أطلقت وزارة الصحة مؤخراً تطبيق “صحة” الإلكتروني؛ لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل مناطق المملكة بإذن الله.

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن الواحدة ظهرا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع”، بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.







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