2017 عام الانطلاق.. 9 أحداث شهدتها المملكة وأشاد بها العالم

المواطن - عبدالرحمن دياب

شهدت المملكة العديد من الأحداث والخطوات المصيرية خلال عام 2017 الذي يقارب على الانتهاء.

وترصد “المواطن” أبرز 9 أحداث جرت في المملكة خلال 2017، والتي تابعها العالم بكثب وأشاد بها بشكل يؤكد ريادة المملكة عالميًّا.

1- زيارة دونالد ترامب إلى الرياض

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرياض، حيث تم عقد ثلاث قمم بحضوره في نهاية شهر مايو الماضي.

2– توقيع اتفاقيات السلاح بين أميركا والمملكة

وتم توقيع اتفاقيات وصفقات بين المملكة وأميركا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، منها صفقة دفاعية تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.

3– مقاطعة قطر

وبسبب دعمها للإرهاب قادت المملكة مقاطعة لقطر، حيث تم تقديم مطالب مقابل عودة الدوحة إلى النسيج العربي، ولكن نظام تميم بن حمد رفض تنفيذها.

4– السماح للمرأة بالقيادة

وفي نهاية شهر سبتمبر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا تاريخيًّا ينص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

5– مشروع نيوم

وفي إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة العربية السعودية إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد مشروع نيوم الذي سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

6– صوفيا أول روبوت في العالم يحصل على الجنسية السعودية

وحصلت الروبوت صوفيا على الجنسية السعودية لتصبح المملكة أو دولة تُجنس الآلات.

وصوفيا تمتلك القدرة على تفسير المشاعر، وبوسعها تعقّب تعابير الوجه والتعرف عليها، كما بإمكانها إجراء حوارات كاملة مع البشر.

7– حملات القبض على الفاسدين

وأوقفت المملكة 11 أميرًا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وتم اعتقال هؤلاء المسؤولين الكبار بعيد إصدار الملك أمرًا ملكيًّا قضى “بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة”. وأضاف الأمر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن تشكيل اللجنة حصل بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.

8– فتح دور السينما

أعلنت المملكة خلال الشهر الحالي أنها قررت السماح بفتح صالات للعرض السينمائي خلال 2018.

وجاء ذلك في إطار تغييرات تشملها خطة ولي العهد للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت صالات السينما في المملكة قد حظرت في سبعينات القرن الماضي.

وأكدت وزارة الثقافة والإعلام أن دور السينما “ستخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”.

9– نجوم السينما العالمية في السعودية آخرهم جون ترافولتا

وزار عدد من نجوم السينما العالمية المملكة، بينهم نجوم مسلسل لعبة العروش، وأيضًا النجم العالمي جون ترافولتا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :