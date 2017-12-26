2017 .. عام البسمة للأخضر وجماهيره لسبب واحد

المواطن - محمد سمعة

شهد عام 2017 إنجازًا كبيرًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك بعد تأهل الأخضر إلى بطولة كأس العالم بعد غياب استمر 12 عاما.

ومثّل تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم فرحة كبيرة لعشاقه وجماهيره خاصة أن التأهل جاء بعد الفوز على المنتخب الياباني الصعب بهدف دون رد سجله النجم فهد المولد لاعب الاتحاد .

وسيظل عام 2017 محفورًا في ذاكرة عشاق المنتخب السعودي حيث شهد هذا العام تواجد الأخضر في أكبر محفل دولي لكرة القدم في العالم .

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من ” مصر ، المنتخب الروسي ، المنتخب الأوروغوياني ” .

سبق للمنتخب السعودي أن تأهل إلى بطولة كأس العالم من قبل في 4 مناسبات قبل تأهله لمونديال روسيا حيث تواجد في كأس العالم نسخ ” 1994 ، 1998 ، 2002 ، 2006 “.







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