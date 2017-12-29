29 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك في الشعيبة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (29) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمحطة تحلية المياه الشعيبة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين المخزن.

– مهندس التخطيط والأداء (عدد 8 وظائف).

– مسؤول تكنولوجيا المعلومات.

– مشغل محلي (عدد 8 وظائف).

– مشغل منسق ومراقبة أجهزة (عدد 4 وظائف).

– مهندس تحويل مناوب (عدد 3 وظائف).

– كيميائي (عدد 3 وظائف).

– رئيس الكيميائيين.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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