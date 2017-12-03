3 أسباب أدت لهزيمة منتخب السعودية أمام عمان

المواطن - مروة نبيل

تعرَّض منتخب السعودية لهزيمة مفاجئة أمام نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لكأس الخليج العربي “خليجي 23″، ليودع الأخضر البطولة مبكرًا.

وهناك 3 أسباب رئيسية أدت لخسارة منتخب السعودية أمام عمان في كأس الخليج العربي، وهي:

– نجح دفاع عمان في فرض رقابة قوية على لاعبي منتخب السعودية خاصة الثلاثي صالح العمري، سلمان المؤشر ومختار فلاته، ليفسد هجمات الأخضر ويوقف خطورته.

– ظهر لاعبو عمان بمستوى بدني قوي أمام منتخب السعودية الذي تراجع لاعبوه كثيرًا بدنيًّا، خاصة علي النمر الذي تألق أمام الإمارات، ولكنه لم يظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، ليُخرجه كرونوسلاف يورتشيتش في الدقيقة 68، لتقل خطورة الأخضر.

– تميُّز المنتخب العماني بتنظيم تكتيكي عالٍ أمام منتخب السعودية ونجح في فرض أسلوبه باللقاء، فعلى الرغم من أن الأخضر استحوذ بنسبة أكبر، فإن اللعب الجماعي وغلق مساحات الملعب رجَّحت كفة الأحمر.







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