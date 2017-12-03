3 عقبات أمام مدرب الأخضر قبل بداية كأس العالم

تولى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مسؤولية تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في شهر نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا .
وتُوجد تحديات كثيرة وصعوبات أمام بيتزي وذلك من أجل إعداد الأخضر للمشاركة بقوة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا .
وستكون العقبة الأولى أمام بيتزي هي متابعة مباريات بطولة دوري المحترفين من أجل اختيار العناصر المُثلى للأخضر خلال الفترة المقبلة .
وتتمثل العقبة الثانية أمام بيتزي وهي في قدرته على إيصال فكره للاعبين وتنفيذ أفكاره بسرعة كبيرة من أجل تطور المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال .
أما العقبة الثالثة والتي قد تقف أمام بيتزي هى اختيار المنتخبات المناسبة من أجل إقامة مباريات ودية قبل بدء بطولة المونديال .
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من ” مصر ، روسيا والمنتخب الأوروغوياني ” .