3 عقبات أمام مدرب الأخضر قبل بداية كأس العالم

المواطن - محمد سمعة

تولى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مسؤولية تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في شهر نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا .

وتُوجد تحديات كثيرة وصعوبات أمام بيتزي وذلك من أجل إعداد الأخضر للمشاركة بقوة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا .

وستكون العقبة الأولى أمام بيتزي هي متابعة مباريات بطولة دوري المحترفين من أجل اختيار العناصر المُثلى للأخضر خلال الفترة المقبلة .

وتتمثل العقبة الثانية أمام بيتزي وهي في قدرته على إيصال فكره للاعبين وتنفيذ أفكاره بسرعة كبيرة من أجل تطور المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال .

أما العقبة الثالثة والتي قد تقف أمام بيتزي هى اختيار المنتخبات المناسبة من أجل إقامة مباريات ودية قبل بدء بطولة المونديال .

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من ” مصر ، روسيا والمنتخب الأوروغوياني ” .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :