3 عوامل تُقلق الهلال قبل مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الهلال تحدياً صعباً اليوم عند مواجهته لفريق التعاون في إطار لقاءات الجولة ال15 ” جولة البيعة ” من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى الزعيم إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل تعويض خسارته المفاجئة في الجولة ال14 من مسابقة الدوري، عندما خسر من الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما نادي التعاون فكان قد حقق نتيجة إيجابية وتعادل مع فريق الفتح بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويخشى الهلال من 3 عوامل قبل مواجهة فريق التعاون، حيث يتنافس الزعيم مع الأهلي على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً على حساب مضيفه فريق الفتح بثلاثية مقابل هدف، ليتسع الفارق بينه وبين الهلال إلى أربعة نقاط.

أما العامل الثاني فيتمثل في خوف الهلال من التعرض للهزيمة الثانية على التوالي، خاصة أن الزعيم لم يتمكّن من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيحاء.

والعامل الثالث يتمثل في أن فريق التعاون يُقدم مباريات قوية في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف يوم 15 أغسطس الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :