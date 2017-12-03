3 مباريات في الدوري السعودي الخميس

المواطن – مروة نبيل

انطلقت الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، اليوم الأربعاء، بلقاء الشباب والباطن، الذي انتهى بفوز الليوث بهدف نظيف، وتستمر منافساتها، يوم غد الخميس، بثلاثة مواجهات هامة.

تجمع المباراة الأولى، بين فريقي الرائد والفتح على إستاد الملك عبدالله ببريدة، في تمام الساعة الثالثة و20 دقيقة، ويستضيف أحد نظيره الهلال، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في تمام الثالثة و45 دقيقة.

وفي آخر مواجهات ثاني أيام الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، يستضيف نادي الاتحاد نظيره الفيصلي على إستاد الملك عبدالله بجدة، في تمام الثامنة و20 دقيقة مساء.







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