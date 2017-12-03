3 مدن روسية تستضيف منتخب السعودية في المونديال

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عن ثلاث مدن روسية ستستضيف مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2018 .

ويذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات ” مصر ، روسيا ، الأوروغواي ” .

وستكون المباراة الأولى للمنتخب السعودي في مدينة موسكو ضد المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل في ملعب لوجينكي .

أما المباراة الثانية فستكون في مدينة روستوف أون دون ضد المنتخب الأوروغوياني يوم 20 يونيو المقبل في ملعب روستوف آرينا .

والمباراة الثالثة فستكون في مدينة فولجوجراد ضد المنتخب المصري يوم 25 يونيو في ملعب فولجوجراد آرينا .

وسبق للمنتخب السعودي التواجد في بطولة كأس العالم 4 مرات قبل التأهل لنسخة عام 2018 تحت قيادة مدربه السابق الهولندي بير فان مارفيك .







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