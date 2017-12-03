3 مطلوبين أمنيًّا تورطوا في قتل القاضي الجيراني ومكافأة للإبلاغ عنهم

المواطن - الرياض

أهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء بسام العطية، بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في قتل القاضي محمد الجيراني. وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، إلى سرعة الإبلاغ على الهاتف 990.

وتسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقًا.

وفي مؤتمر صحافي كشف اللواء بسام العطية عن تشكل مجموعة إرهابية في المملكة باسم مجموعة نمر تورطت في العديد من الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية تتبنى العديد من الإستراتيجيات، منها الاعتداء على المنشآت النفطية، وقتل المواطنين، والسطو المسلح، والاختطاف، بالإضافة إلى حيازة وتهريب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت اليوم عن تفاصيل عملية قتل الشيخ محمد الجيراني على يد التنظيم الإرهابي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مختطفي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني (رحمه الله)، اقتادوه بعد أن اختطفوه للمنطقة التي عثر على جثته مدفونة فيها، وقاموا بالتنكيل به، ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها.







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