335 مخالفة لأنظمة العمل في محلات الرياض

المواطن ـ الرياض:

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفَّذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة، وعبر مكاتب العمل في المراكز والمحافظات التابعة له، عن ضبط 335 مخالفة، وتوقيف 12 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة، في الأسبوع الماضي.

وتضمّنت الحملات، زيارة 3239 منشأة، شاملة لأنشطة الذهب والاتصالات والمستلزمات النسائية؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات التأنيث والتوطين.

وشملت الزيارات كلًّا من العاصمة وعدد من المحافظات مثل المجمعة والزلفي والخرج ووادي الدواسر والأفلاج والدوادمي وعفيف والغاط والمزاحمية؛ حيث أظهرت بعض المحافظات التزام مُنشآتها التجارية بالأنظمة والقرارات، التي أصدرتها الوزارة لتنظيم سوق العمل.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الخطط التي اتخذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لضمان تطبيق قرارات الوزارة المتعلقة بالتأنيث والتوطين، بما يضمن خلق البيئة المناسبة للعمل وتطويرها.







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