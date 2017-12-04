4 سفن شحن كورية شمالية ممنوعة من الرسو في أي مرفأ في العالم

المواطن - متابعة

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرًا على 4 سفن شحن كورية شمالية، ومنعها من الرسو في أي مرفأ في العالم.

وأكدت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة فرانس برس أنه يُشْتَبه بأن السفن نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

ولفتت المصادر إلى أن السفن الأربع هي: “أول جي بونغ 6″ و”رونغ را 2″ و”سام جونغ 2″ و”راي سونغ غانغ 1”.

وقالت: إن القرار صدر بطلبٍ من الولايات المتحدة، في إطار قائمة قدَّمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.







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