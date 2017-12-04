4 لاعبين يغيبون عن الهلال أمام أحد.. تعرف عليهم

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أحد، يوم غد الخميس، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الـ16، وسط غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الزعيم لأسباب مختلفة.

ولم تشهد قائمة الهلال لمباراة أحد تواجد الثنائي محمد البريك والأوروغوياني نيوكولاس ميليسي؛ نظرًا لعدم وصولهما إلى الجاهزية الكاملة عقب تعافيهما من الإصابة، حيث عاد الثنائي للمشاركة في تدريبات الزعيم الجماعية، أمس الثلاثاء.

ويغيب عبدالملك الخيبري، عن لقاء أحد أيضًا، حيث أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، اليوم، أن اللاعب لم يتمكن من المشاركة بمران الزعيم اليوم؛ نظرًا لتعرّضه لالتهاب في قصبة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

وتشهد مباراة الهلال وأحد غياب المهاجم الشاب مجاهد المنيع؛ نظرًا لانضمامه إلى صفوف المنتخب الأولمبي السعودي، الذي يستعد لمنافسات كأس آسيا، المُقرر إقامتها في الصين، مطلع العام المقبل.







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