5 أسباب تجعل ميزانية 2018 تاريخية رغم أنف النفط

المواطن - الرياض

على الرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أن الميزانية العامة للدولة 2018 تعد الأعلى إنفاقًا، لتكون ميزانيتنا تاريخية رغم أنف النفط.

وهناك 5 أسباب جعلت ميزانية 2018 تاريخية، أولها أنها الأعلى في تاريخ المملكة رغم انخفاض أسعار النفط.

وثانيًا، لأن اعتماد الميزانية على الموارد النفطية لم يتجاوز 50% بعد أن كان يصل إلى 90% سابقًا، بالإضافة إلى أن الإنفاق الرأسمالي فيها يقدر بـ205 مليارات ريال وهو الأعلى بالتاريخ.

والسبب الرابع لكون ميزانية المملكة 2018 تاريخية، هي أن صندوقي الاستثمارات العامة والتنمية الوطني يدعمان الاستثمار الرأسمالي بـ133 مليارًا إضافة إلى إنفاق الميزانية.

وخامسًا، لأن مجموع الإنفاق في الميزانية سيتجاوز تريليون ريال.

وبالنسبة إلى أهمية مشاركة الصناديق التنموية، بيّن إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لـ”إنفوجرافيك السعودية” على موقع “تويتر” أن الصناديق بدأت تقود التنمية، وأصبح إنفاقها أكثر من الإنفاق الرأسمالي السابق بكثير، وأيضًا في عام 2030 ستكون الصناديق والقطاع الخاص المحرك الرئيس لتنمية الاقتصاد السعودي باستدامة مستمرة.







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