6 بعثات للتنقيب عن آثار الرياض خلال عام

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن قيام 6 بعثات علمية سعودية دولية بالمسح والتنقيب عن الآثار في مدن ومحافظات منطقة الرياض هذا العام.

وذكرت في إحصاء لها عن حصاد العام أنه تمت إقامة 42 فعالية بلغ عدد زوارها أكثر من 200 ألف زائر، إضافة إلى تنظيم 33 رحلة سياحية في منطقة الرياض هذا العام شارك من خلالها ما يقدر بـ 40 ألف طالب وطالبة.

وأعلن مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أن من أبرز إنجازات الفرع، تطوير المتحف الوطني بالرياض ومركز الزوار وممرات قرية الفاو ومركز التراث العمراني، ومشروع تأهيل بلدة رغبة التراثية، ومشروع النزل التراثية ببلدة الغاط، وترميم قصر الملك عبدالعزيز في محافظة الخرج، ومشروع تأهيل عدد كبير من المواقع الأثرية و45 موقعاً تراثياً بالمنطقة، بجانب ترميم وتأهيل العديد من المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني والمساجد التاريخية بالمنطقة.







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