6 جلسات حوارية وأكثر من 2500 مشروع في المعرض الدولي لمشاريع إعمار مكة

المواطن - مكة المكرمة

ينطلق المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة، الأربعاء المقبل، خلال الفترة من 9 إلى 10 ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ الموافق 27 إلى 28 ديسمبر الجاري، برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في فندق هيلتون جدة، وبتنظيم من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة المالية.

ويشهد المؤتمر والمعرض مشاركة أكثر من 25 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريعها وما تم إنجازه وما يجري العمل عليه في منطقة مكة المكرمة، كما يهدف المؤتمر والمعرض إلى إلقاء الضوء على أكثر من 2500 مشروع تنموي في مختلف مدن المنطقة.

ويعقد المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية التي تتطرق في محاورها للحديث عن التنمية في منطقة مكة المكرمة، ودور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لتواكب رؤية المملكة 2030، كما تناقش الجلسات أهمية قطاع النقل في تنمية منطقة مكة المكرمة وأبرز الاستراتيجيات التي يجب العمل عليها.

وتناقش الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي ستعقد يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، التنمية في منطقة مكة المكرمة والخدمات المقدمة، ويتحدث خلالها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، ومعالي الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة، ويدير الحوار الجلسة طلعت زكي حافظ.

في حين تنطلق الجلسات الأخرى يوم الخميس (10 ربيع الآخر 1493 هـ) الموافق (28 ديسمبر 2017) عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بالجلسة الأولى، والتي تتناول (الواقع والمستقبل في منطقة مكة المكرمة)، يديرها إدريس الدريس، ويتحدث خلالها الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة، والدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وغادة بنت عبدالرحمن السبيعي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للبرامج الخاصة، والدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، والدكتور فيصل بن فؤاد وفا رئيس اللجنة الفنية لمشاريع المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتتناول الجلسة: “دور رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما تحتويه من برامج تنموية لمنطقه مكة ومشاريع التنمية الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن”.

كما تناقش الجلسة توضيح مرتكزات ومنطلقات التنمية في منطقة مكة المكرمة، وإبراز ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية ضخمة في منطقة مكة المكرمة وتوضيح أهميتها، ودور هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتنمية المنطقة مع التركيز على المشاريع التي تخدم ضيوف الرحمن والمتابعة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتتطرق الجلسة الأولى إلى دور وزارة التعليم في الدراسات الخاصة بمشاريع توسعة الحرم، والفرص الممكنة للاستثمار في منطقة مكة المكرمة والقابلة لضخ الاستثمارات المحلية والخارجية، وأخيرًا توضيح البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

بينما تنطلق الجلسة الثانية الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، والتي تناقش “دور النقل في تنمية منطقة مكة المكرمة”، ويديرها الدكتور سليمان آل الشيخ، ويتحدث خلالها عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام، وسعادة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي وكيل وزارة النقل للطرق، والأستاذ عايض ثواب الجعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية “ناس القابضة”.

وتتناول الجلسة الثانية توضيح الخطة الإستراتيجية لمخططات شبكات النقل العام في منطقة مكة المكرمة والحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ هذه الإستراتيجية وتأثيرها على راحة ضيوف الرحمن، وشرح دور مشروعات السكك الحديدية الجديدة وما تحققه من إضافة إلى مجال النقل.

كما تناقش أهمية تطوير خدمات النقل الجوي وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ودورها في خدمة ضيوف الرحمن، وحجم ودور وأهمية النقل البري ومدي مساهمته في قطاع النقل بصفة عامة.

وتتطرق الجلسة الثانية إلى خدمات النقل البحري وأهميته وتأثيره في منطقة مكة المكرمة، وتوضيح حجم الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع النقل بمنطقة مكة المكرمة، وأخيرًا توضيح حجم الإنفاق الحكومي ومدى مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل البري والجوي والبحري لخدمة منطقة مكة المكرمة ومن ثم خدمة ضيوف الرحمن.

وفي الجلسة الثالثة التي تبدأ الساعة الثانية والنصف ظهرًا يناقش المتحدثين مشاركة القطاع الخاص في تنمية المنطقة، ويدير الجلسة المهندس فارس التركي، ويتحدث خلالها المهندس محمد برهان سيف الدين عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والدكتورة لما عبدالعزيز السليمان عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وصالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة شركة نسما القابضة، والأستاذ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة “سمو” العقارية. وتناقش الجلسة الثالثة توضيح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بمنطقة مكة المكرمة في المجالات المختلفة (الإسكان- الفنادق والإيواء- النقل البري والجوي- الخدمات الصحية- الإعاشة- شركات الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات).

وتكشف الجلسة الثالثة عن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في شركات التنمية الحكومية بجدة، ومكة المكرمة، وفرص الاستثمارات المتاحة والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية في منطقة مكة المكرمة، وأخيرًا تطلعات القطاع الخاص للتسهيلات الحكومية والتي يمكن تقديمها لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع الخدمات في منطقة مكة المكرمة.

وتعقد الجلسة الرابعة الساعة الرابعة والنصف مساءً وتركز على قطاع الخدمات والتنمية في المنطقة، ويدير الحوار الدكتور أيمن فاضل، ويتحدث خلالها الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء، والدكتور مصطفى بن جميل بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس توفيق بن حمد القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية.

وتناقش الجلسة الرابعة دور الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات في منطقة مكة المكرمة والتوسع في عدد من البرامج، والتأكيد على أهمية قطاع الخدمات، باعتباره من أهم القطاعات التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها في منطقة مكة المكرمة.

كما تناقش الجلسة الرابعة دور وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق تنمية حضرية بمنطقة مكة المكرمة وتوفير المرافق العامة والبنية التحتية ذات الجودة والكفاءة، وتوضيح الخدمات والبرامج المتعلقة بالإسكان في مكة المكرمة والمشاريع المستقبلية، ودور وزارة المالية في تنفيذ مشاريع مكة المكرمة.

وتتطرق الجلسة الرابعة إلى دور المياه في مشاريع التنمية بمنطقة مكة المكرمة ومستقبل مشروع الخزن الاستراتيجي، ومشروعات الصرف الصحي. والاستثمار في تطوير المنظومة الكهربائية في المنطقة، والتنوع في مصادر توليد الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة.

ويبحث المتحدثين في الجلسة الرابعة تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في منطقة مكة المكرمة، وفقًا لرؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وأخيرًا توضيح المزايا والنتائج الايجابية لقطاع الخدمات في منطقة مكة المكرمة.

وتنطلق آخر جلسات المؤتمر الجلسة الخامسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً والتي ستناقش رؤى دولية في تنمية مكة المكرمة، ويديرها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب، ويتحدث خلالها معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسماحة الشيخ مصطفى سيرتش مفتي البوسنة السابق، وفضيلة الدكتور إسماعيل الماحي رئيس أنصار السنة المحمدية في السودان، وفضيلة الشيخ أرشد مدني رئيس جمعية علماء الهند.

وتركز محاور الجلسة الخامسة على أهمية المشاريع العملاقة لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة، وأثرها في تيسير المناسك وسلامة وراحة الحجاج والمعتمرين، ومكانة المملكة في العالم الإسلامي.

وتتطرق الجلسة الأخيرة إلى جهود المملكة في إعمار وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. والتطور في رعاية الحرمين الشريفين عبر السنين (مشاهد وانطباعات ومقترحات).

ومن جانبه، ينطلق معرض إعمار منطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، وسيشهد المعرض عرض أكثر من 100 مشروع تحت سقف واحد من المشروعات التنموية التي تعرضها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الاستثمارية.

ومن المشاريع المشاركة في المعرض مشروع مطار الملك عبدالعزيز، ومشروع قطار الحرمين، ومشاريع وزارة الصحة، ومشروع جبل عمر، ومشروع توسعة الحرمين والمشاريع المرتبطة به، ومشاريع محافظة الطائف، ومشروع النقل العام.

كما يشارك في المعرض مشروع قطار الحرمين، ومشاريع العاصمة المقدسة، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ومشاريع محافظة جدة، والعديد من الخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية والخدمية، لتكمل بذلك منظومة المشاريع والخدمات اللوجستية التي تنطوي تحت إستراتيجية خدمة ضيوف الرحمن.







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