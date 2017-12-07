7 تصريحات أثارت الجدل للفنانة إلهام شاهين.. فامبير الوجه أبرزها

المواطن - القاهرة

تصريحات عديدة أدلت بها الفنانة إلهام شاهين في برنامج “أبلة فاهيتا”، لتختتم بها 2017.

وترصد “المواطن” أبرز 7 تصريحات قالتها إلهام شاهين وأثارت الجدل خلال الحوار.

1- استخدمت إلهام شاهين حقن “نفرتيتي” لإطالة الرقبة، بالإضافة إلى “فامبير” لتجميل الوجه.

2- تتناول أدوية منومة، ولكنها أوقفتها بعد أن حذرها الطبيب من فقدان الذاكرة بسببها.

3- أغرب شائعة انتشرت عن إلهام شاهين أنها ماتت بعد أن كانت في حالة خطرة بالعناية المركزة.

4- الفنانة التي لم تشارك إلهام شاهين التمثيل هي نبيلة عبيد.

5- تغار من إنتاج هوليوود لفيلم “كليوباترا” وتمنت أن تقوم بدور البطولة.

6- لو لم تكن إلهام شاهين ممثلة لكانت تتمنى أن تصبح راقصة باليه.

7- ترى إلهام شاهين أن أحمد زكي أفضل ممثل في تاريخ مصر.

وقالت إلهام شاهين خلال حوارها بالبرنامج المذاع على قناة سي بي سي: إن اسمها الحقيقي هو إلهام السيد أحمد شاهين، وأنها ولدت في 3 يناير، رافضة ذكر العام الذي ولدت فيه.

وأوضحت إلهام شاهين أنها تنتمي إلى برج الجدي؛ لأنها “تنطح” في الحديث.

ولفتت أيضًا إلهام شاهين إلى أنها تفضل أكل ورق العنب، وأنها حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.







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