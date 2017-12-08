8 أسماء نارية يفكر الريال في التعاقد مع أحدهم بدلًا من نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي ريال مدريد الإسباني خطةً من أجل تنفيذها مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وكان الريال أبدى إعجابه باللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أراد التعاقد مع هازارد لتعزيز صفوفه الهجومية.

ووضع نادي ريال مدريد 8 أسماء للتعاقد مع أحدهم في الفترة المقبلة في حال فشل النادي الملكي في التعاقد مع هازارد.

وجاءت قائمة الأسماء الثمانية مكونة من:

أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد، الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، محمد صلاح نجم ليفربول، خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد، نبيل فقير نجم ليون، أليكسيس سانشيز نجم آرسنال، رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد،.

وبات ريال مدريد في أمسّ الحاجة للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الخسارة القاسية من برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.







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