AFP: قيادة المرأة للسيارات والدراجات النارية قرار تاريخي

أبرز العديد من وسائل الإعلام التوضيحَ الصادر عن الإدارة العامة للمرور، والذي يقضي بالسماح للمرأة بقيادة الدراجات النارية والشاحنات، وذلك في إطار استكمال القرار الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبتمبر الماضي، والذي يسمح للمرأة باستخراج تراخيص لقيادة السيارات بدءاً من يونيو 2018.

ووصفت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، قرار قيادة المرأة للسيارات، والذي أعلنه الأمر السامي للملك سلمان في سبتمبر الماضي، بأنه “تاريخي” ويحظى بشعبية واسعة على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة وأن يعزز نطاق مشاركة المرأة بشكل واضح في المجتمع السعودي.

وجاء إعلان الإدارة العامة للمرور بمثابة مزيد من الصلاحيات التي يشملها قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، خاصة وأنه عرض بعض النقاط التنظيمية الخاصة بمخالفة المرأة التي ستقود السيارات لقواعد المرور، وأعلن الضوابط الحاكمة لعملية محاسبتها وفقاً للقوانين داخل مراكز تقودها المرأة أيضاً.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى محاولات توسيع نطاق مشاركة المرأة مجتمعياً، والتي ينظر إليها على أنه أحد أهم محاور رؤية 2030 الشاملة، الساعية لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية في المملكة، بعيداً عن الاعتماد شبه الرئيسي على النفط ومدخلاته الاقتصادية للبلاد.

يُذكر أن قرار الملك سلمان بالسماح إلى السيدات بقيادة السيارات، قد لاقى إشادةً عالميةً واسعةً، خاصة وأنه جاء في سياق مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية المتعلقة بالنساء، والتي كان أبرزها في الأشهر الماضية السماح لهن بالتوجه إلى الملاعب الرياضية، والبدء في إعداد استادات محددة لتخصيص أماكن لتواجد النساء.