شاهد.. أمانة تبوك تواجه التلوث البصري بالشخصيات الكرتونية

المواطن - تبوك

قدمت أمانة منطقة تبوك، برنامجًا لمعالجة التلوث البصري، الذي تسببه حاويات النفايات، وذلك باستخدام الشخصيات الكارتونية المحببة لدى الأطفال والطلبة.

وأكدت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أنه تم وضع صناديق للنفايات عليها عبارات توعوية وتثقيفية.

وتابعت، أن الصناديق عليها تصاميم تتضمن شخصيات كارتونية، وتم وضعها في الحدائق وعند المدارس، بهدف تشجيع الأطفال على رمي المخلفات بها.







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