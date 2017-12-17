الجبن والخمر والأصدقاء.. تغريدة تثير الغضب ضد فندق شهير في الخبر

المواطن - الخبر

تسببت جملة تسويقية لفندق شهير في الخبر، في حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما حملت من مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

وكتب الحساب الرسمي للفندق الشهير: “الجبن والخمر والأصدقاء أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا”، لتنهال التعليقات الغاضبة على التغريدة التي اعتبرها البعض خروجًا عن المسموح والتقاليد السعودية، ليتراجع الفندق ويقدم اعتذاره في تغريدة ثانية.

وقال الفندق: “نعتذر عن التغريدة التي تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة، ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من الفندق خارج المملكة، وقد تم حذفها عند تدارك الأمر”.







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