هذا ما قاله المغردون بعد القصاص من قاتل عبدالملك الدحيم وشقيقاته

المواطن - سعد البحيري

عبر الكثير من ذوي الطالب المبتعث عبدالملك الدحيم عن رضاهم بعد تنفيذ حكم القصاص أمس في قاتل ابنهم وأخواته في حادث مروري قبل عدة سنوات.

وأشار المغردون وذوو عبدالملك الدحيم إلى أن حكم القصاص بحق الجاني عادل ويشفي صدورهم ويردع المستهترين بأرواح الناس.

وقال عبدالرحمن البرية عبر موقع تويتر مرثيًا عبدالملك الدحيم: خمس سنوات تقريباً مرت على فراقك أنت وأخوتك لم يكن فراقاً سهل النسيان كانت فاجعة أصابت القلوب التي تعرفك أو لا تعرفك اليوم أحيا هذا الخبر الحزن لتعود بي الذكريات لذاك الرجل الخلوق الكريم الرحيم الذي لا تفارق الابتسامه محياه أسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم.

وأضافت هديل بنت فهد: الله أخذ حقهم بعد هذه السنوات ، رحمهم الله رحمةً واسعه وأسكنهم الجنه وجمعنا بهم في مستقر رحمته ، والله يصبر قلب أهلهم ويرزقهم الصبر والسكينة.

بدوره أكد هشام القوريني أن الحادث حدث بعد عودة المرحوم بإذن الله عبدالملك الدحيم من فريضة الحج وكان من الإخوة الزملاء المبتعثين في أمريكا وكان عائدا لأداء فريضة الحج والسلام على أهله يرحمهم الله جميعاً وجبر الله مصاب أهله وذويه.

وكانت الداخلية قد أعلنت أمس تنفيذ حد القتل قصاصا في محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني بعد أن أقدم على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته / حصة وندى ونهى وعبير وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم وإصابة ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم – سعوديي الجنسية .

بدوره أشار محمد المطيري إلى أن القصة تعود إلى عام ١٤٣٤، موضحًا أن عبدالملك الدحيم رحمه الله كان مبتعثا في أمريكا وأتى للسعودية في وسط دراسته بغرض الحج ومات بعد حجته بأيام بسيطة و السبب شاب سكران مستهتر…!! رحم الله عبدالملك وأخواته.

وقالت الداخلية في بيانها بهذا الشأن أمس إن قاتل عبدالملك الدحيم وإخوته قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر وصدم بسيارته المجني عليهم مما نتج عنه مقتل الستة المذكورين وإصابة السابعة.

واعتبر ذوو عبدالملك الدحيم أن هذا الحكم رادع لمن يعصي الله ويشرب المسكر ولا يكتفي بذلك بل يقود مركبته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدر ويتسبب في قتل الغير.

وقال المغردون إن عبدالملك الدحيم كان قد قضى مع أسرته ساعتين فقط بعد عودته من رحلة الحج قبل أن يقتل في الحادث الأثيم.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها أمس إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه وتم تنفيذ الحكم بالقصاص منه أمس.







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