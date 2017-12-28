STC تبدأ إنشاء أكبر مركز لتشغيل الشبكة في الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC انطلاقة الأعمال الإنشائية لأكبر مركز لتشغيل الشبكة في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتمكين الخدمات الرقمية وإثراء تجربة جميع عملاء من أفراد لمختلف القطاعات في المملكة وفق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

ويشمل المركز، الذي سيقام في مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بحي المرسلات في الرياض، وينتظر إنجازه خلال العام 2019، طرق التحكم والتشغيل الذكية لكل مكونات الشبكة ونظم المعلومات ومراكز البيانات الحديثة التي تنشئها الشركة بمختلف المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري: “مركز التحكم بالشبكة الوطنية الجديد يعتبر بمثابة استثمار مهم في مستقبل التقنية في وطننا المعطاء، لهذا استعدت له الشركة بالطريقة الأمثل، ليخدم عملاء الشركة من قطاع الأعمال والأفراد وفق أفضل التقنيات العالمية المواكبة للثورة التقنية الحالية، وسنحرص أن يكون صرحاً نفخر به على مستوى المملكة والمنطقة”.

وكانت STC قد وقَّعت في شهر أكتوبر الماضي عقداً مع “شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات”، لإنشاء مشروع مبنى مركز التحكم من أربعة طوابق، ويتسع لـ 2100 موظف، ومجهز بأحدث تقنيات المعلومات وأنظمة الشاشات الرقمية عالية الدقة لرفع المستوى التشغيلي والمراقبة ولتلبية المعايير والمواصفات القياسية لمراكز البيانات وأنظمة الحماية والمراقبة الإلكترونية؛ لضمان سلامة المعدات والأفراد داخل المبنى، ومن المقرر أن يُسهم هذا المركز من رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء للأفراد وقطاعات الأعمال، وتعزيز مكانة الشركة كمزود محلي إقليمي للخدمات الاتصال وللإنترنت والبيانات.







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