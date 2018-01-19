آلاء العوادي أخفت مرضها بالسرطان عن ذويها ففجعهم خبر وفاتها

المواطن - الرياض

نعى العديد من الإعلاميين والفنانين، الإعلامية العراقية آلاء العوادي، مقدمة برنامج صباح الخير يا عرب على قناة إم بي سي، التي توفيت اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة، وواجهته علاجيًّا وتابعت مسيرتها، ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة عزاء حيث قدم زملاؤها وأصدقاؤها خالص العزاء لذويها.

وقال الإعلامي حمود الفايز: إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعقت الآن بخبر وفاة زميلتي العزيزة التي أحَبها الجميع في القناة طيلة سنوات.. الأخت آلاء العوادي.. رحمك الله يا غالية.. رحمك الله يا أطيب قلب.. أسأل الله الصبر لنا ولأهلها ولزملائها.. اللهم لا اعتراض على أمرك.

أما الإعلامي السوري مصطفى الأغا فقد رثى الفقيدة في مقطع فيديو معلقًا عليه بالقول: وداعًا زميلتنا الإعلامية آلاء العوادي.

وأضاف نواف السلمي: الزميلة والأخت العزيزة آلاء العوادي في ذمة الله بعد صراع مع مرض عضال، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة وألهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

بدوره قال الدكتور مجد ناجي: رحمك الله يا آلاء وأدخلك فسيح جناته.. في آخر حديث بيننا كانت تخبرني عن عزمها البدء بمشروع جديد وكبير كانت محبة للحياة والخير وتساعد كل من حولها ادعوا لها أن يرحمها الله ويصبر أهلها وأولادها.

وقال الحساب الرسمي للفنانة نسرين طافش: البقاء لله.. سلام ونور لروحك الإعلامية العراقية العزيزة والطيبة آلاء العوادي في ذمة الله.

وقالت لجين عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، آلاء العوادي، هي زميلة عمل اشتغلنا 5 سنوات مع بعض في صباح الخير يا عرب.. مكتبها مقابل مكتبي وكل يوم أتصبح بابتسامتها الحلوة وكلماتها العراقية الأصيلة.. هذا غير أنها كانت تلزم علي آكل من الفطور الذي تحضره بنفسها في البيت؛ لأنها تعرف أني أحب نفسها في الطبخ.

وأضافت لجين عمران: هي رفيقة سفر ونعم الرفيق ما في ألطف ولا أرق منها مثل الطفل الصغير. وأوضحت أن الفقيدة لم تخبر أمها وأباها عن مرضها بالسرطان، وكانت تقول دائمًا: (ليش أخبرهم وأخليهم يشيلون همي!).







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