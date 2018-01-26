آل الشيخ: حماقة تنظيم الحمدين عاقبتها وخيمة ولا دخل لمواقفي بالسياسة

المواطن ـ رقية الأحمد:

شدّد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على أنَّ موقفه كرئيس لهيئة الرياضة لا دخل له بالسياسة، مشيرًا إلى أهمية الاطمئنان على سلامة اللاعب السعودي أثناء خوض الأندية السعودية منافسات آسيا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّه “كرئيسٍ لهيئة الرياضة موقفي أن لا دخل لها بالسياسة، ولا أجد ما يمنع من المشاركة في قطر، فالشعب القطري امتداد لنا وكلهم متابع وعاشق لرياضتنا ودولتنا وقادتنا”.

وأكّد آل الشيخ أنَّ “‏المهم الاطمئنان على سلامة لاعبينا، وهذا غير مقلق رغم حماقة الحمدين، ليقينهما أن أي حماقة ستكون عواقبها وخيمة”.

يُذكر أنَّ تدوينة آل الشيخ، جاءت مرفقة بوسم “يدرون ماهي مزح”، والتي تأتي في الوقت نفسه؛ ردًّا على مرتزقة إعلام الحمدين، الذين حاولوا افتعال أزمة بين السعودية والكويت من تغريدةٍ سابقةٍ.







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