آل الشيخ : من يعتقد أن النادي الأهلي سيسقط بدونه “واهم”

المواطن – مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى جماهير ومحبي النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر “تويتر”، منذ قليل: “الأهلي نادي لجمهوره الواعي المحب ومن يعتقد أنه من أملاكه الشخصية فهو واهم ومن يعتقد أن الاهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم ومن يحرض من خلف الكواليس سيبقى في الكواليس”.

وكان آل الشيح قد وجه رسالة لجماهير النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، وقال: “جمهور الأهلي، النادي تم دعمه بمبالغ مالية كبيرة وتم التوصل إلى تسوية لحمايته من أي عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته، بودّي أعرف بعد هذا لماذا العزوف عن ناديكم . ما هي الأسباب؟”.

وتراجعت جماهير النادي الأهلي بشدة في مبادرة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، وباتت في المركز الرابع خلف أندية الهلال، الاتحاد والنصر.







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