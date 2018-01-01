آل الشيخ: وضع النصر المادي يحتاج لإعادة نظر

المواطن – مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على وضع نادي النصر، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، منذ قليل: “وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر… ونتطلع لتلبية رغبات الجماهير!”.

وكان رئيس نادي النصر، فيصل بن تركي، قد وجه رسالة لجماهير العالمي، أمس الأحد، عبر حسابه على “تويتر”، وحثهم على دعم النادي ماديًّا من خلال مبادرة ادعم ناديك وترك الخلافات جانبًا، خاصة أن الأشخاص سترحل ويبقى الكيان وجمهوره.

ويُعاني نادي النصر خلال الفترة الماضية من بعض المشاكل الإدارية الأزمات المالية، الأمر الذي أدخل العالمي في العديد من المشاكل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :