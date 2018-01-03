آل الشيخ يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب المصري

المواطن - الرياض

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً بمعالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً .

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع بمعالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له مقدراً لهم تلبية دعوة مجلس الشورى لزيارة المملكة .

واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع ما يربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما ، وأهمية السعي لتعزيزها ولا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين المجلسين في البلدين .

وقدم معاليه نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في المملكة ولجانه المتخصصة ودوره التشريعي والرقابي.

ووصف رؤية المملكة 2030 بأنها مشروع كبير سينقل المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وسيسهم في إعادة الكثير من القطاعات إلى المسار الصحيح من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر دخل الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في المملكة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب المصري عن سعادته بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى .

وأكد متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في شتى المجالات ، وقدم نبذة عن مجلس النواب المصري واختصاصاته، ووجه معاليه الدعوة لمعالي رئيس مجلس الشورى لزيارة جمهورية مصر.

بعد ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

وأكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في مداخلاتهم خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، داعين إلى الرفع من مستوى التعاون بين المجلسين والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية .

وفي ختام الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة ، ثم صحب معالي رئيس مجلس الشورى الضيف والوفد المرافق له في جولة في أروقة المجلس والقاعة الكبرى والقاعة الأندلسية .

وقد أقام معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له في مقر المجلس.

حضر الاجتماع وحفل الغداء معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وعدد من أعضاء مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس وعدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في المجلس برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبوثنين .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :