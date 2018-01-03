آل الشيخ يعاتب جماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعة

وجّه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عتابًا لجماهير النادي الأهلي .

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر : جمهور الأهلي ، النادي تم دعمه بمبالغ مالية كبيرة وتم التوصل إلى تسوية لحمايته من أي عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته ، بودّي أعرف بعد هذا لماذا العزوف عن ناديكم .

واختتم آل الشيخ تغريدته قائلًا : ما هى الأسباب؟

وتعرض الأهلي لمشكلة قضائية في الفترة الأخيرة بعد تعاقده مع الحارس محمد العويس بجانب تغريم قائد الراقي تيسير الجاسم في القضية ذاتها .







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