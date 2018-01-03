آل الشيخ يعاتب جماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعة
وجّه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عتابًا لجماهير النادي الأهلي .
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر : جمهور الأهلي ، النادي تم دعمه بمبالغ مالية كبيرة وتم التوصل إلى تسوية لحمايته من أي عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته ، بودّي أعرف بعد هذا لماذا العزوف عن ناديكم .
واختتم آل الشيخ تغريدته قائلًا : ما هى الأسباب؟
وتعرض الأهلي لمشكلة قضائية في الفترة الأخيرة بعد تعاقده مع الحارس محمد العويس بجانب تغريم قائد الراقي تيسير الجاسم في القضية ذاتها .
2 مشاراكات
عبدالقادر محمد
ادعموا الإيتام والأرامل الذين ليس لهم بيوت يسكونها وهم أحوج إليها .
عبدالقادر محمد
أترك الأندية في حالها .. الهلال عنده كان تعديات كثيره وبعض الأساليب التي لا تعد ولا تحصى .. وشعار نادي الأهلي أكثر من نصف قرن محد فكر فيها ولا لأجل نادي غير الهلال