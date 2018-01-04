آل الشيخ يعلن ترتيب الأندية الحالي بمبادرة ادعم ناديك

المواطن - محمد سمعه

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن ترتيب الأندية الحالي لليوم الخميس في مبادرة ادعم ناديك.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للترتيب الحالي للأندية في المبادرة حيث استمر الهلال في الصدارة بنسبة 33.01 % ، بينما تواجد الاتحاد في المركز الثاني بنسبة 27.04 % ، أما النصر فتواجد في المركز الثالث بنسبة 25.25 % .

وزاد عدد مشتركي الهلال اليوم بـ 373 مشتركاً في المبادرة، بجانب زيادة عدد المشتركين لنادي الاتحاد بـ 110 مشتركين.

بينما زاد عد مشتركي النصر في المبادرة اليوم 1597 مشتركاً.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :