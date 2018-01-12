آل الشيخ يكشف عن تصميم كأس البطولة العربية الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن تصميم كأس البطولة العربية الجديد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكانت البطولة العربية للأندية قد عادت للأضواء مجددًا، واستضافت مصر البطولة العام الماضي، والتي شهدت تتويج فريق الترجي التونسي باللقب على حساب نادي الفيصلي الأردني.

وأكد تركي آل الشيخ، التواصل مع الفيفا، من أجل مشاركة بطل دوري أبطال العرب في مونديال الأندية واعتمادها لديه بشكل رسمي، كما أعلن مضاعفة جوائز البطولة العربية لجذب الأندية الكبرى.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن سعيه لمشاركة بطل العرب في مونديال الأندية بدولة الإمارات في النسختين القادمتين، في حال تنازل مسؤولو دولة الإمارات عن مشاركة بطل الدوري لمصلحة بطل العرب.







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