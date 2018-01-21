آل الشيخ: يوم تاريخي للرياضة السعودية

آل الشيخ: يوم تاريخي للرياضة السعودية

2018/01/21
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة السعودية تشهد يومًا تاريخيًا .

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا :  يوم تاريخي لرياضة الوطن .

ومن المنتظر أن تشهد هيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة توقيع عقد انتقال ” سالم الدوسري لاعب الهلال ، يحيى الشهري لاعب النصر ، فهد المولد لاعب الاتحاد ” للاحتراف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة .

كما يذكر أن بعضًا من مواليد المملكة سيذهبون إلى إسبانيا للاحتراف .


‎تعليق واحد

  1. عبدالله المالكي

    والله وجودك يابو ناصر نقله تاريخيه في رياضتنا السعوديه بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

    ‎رد

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