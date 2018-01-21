آل الشيخ: يوم تاريخي للرياضة السعودية

المواطن - محمد سمعة
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة السعودية تشهد يومًا تاريخيًا .
وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : يوم تاريخي لرياضة الوطن .
ومن المنتظر أن تشهد هيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة توقيع عقد انتقال ” سالم الدوسري لاعب الهلال ، يحيى الشهري لاعب النصر ، فهد المولد لاعب الاتحاد ” للاحتراف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة .
كما يذكر أن بعضًا من مواليد المملكة سيذهبون إلى إسبانيا للاحتراف .
تعليق واحد
عبدالله المالكي
والله وجودك يابو ناصر نقله تاريخيه في رياضتنا السعوديه بارك الله فيك وكثر الله من امثالك