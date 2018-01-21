آل الشيخ: يوم تاريخي للرياضة السعودية

المواطن - محمد سمعة

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة السعودية تشهد يومًا تاريخيًا .

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : يوم تاريخي لرياضة الوطن .

ومن المنتظر أن تشهد هيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة توقيع عقد انتقال ” سالم الدوسري لاعب الهلال ، يحيى الشهري لاعب النصر ، فهد المولد لاعب الاتحاد ” للاحتراف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة .

كما يذكر أن بعضًا من مواليد المملكة سيذهبون إلى إسبانيا للاحتراف .







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