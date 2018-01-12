آل الشيخ يُهنئ النادي الأهلي المصري بكأس السوبر

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على تهنئة النادي الأهلي المصري وجماهيره، عقب الفوز بلقب كأس السوبر على حساب فريق المصري البورسعيدي.

وكان رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، ومجلس الإدارة بالكامل، قد استقروا بالكامل على تنصيب تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًّا للنادي الأهلي؛ نظرًا لإسهاماته في المشروع الخاص بإنشاء الإستاد.

ولعب النادي الأهلي المصري أمام الفريق البورسعيدي على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات، ونجح المغربي وليد أزارو في حسم اللقب لصالح القلعة الحمراء، بعد أن استغل خطأ الحارس وسجل هدف الفوز في الشوط الأول الإضافي.

ونجح النادي الأهلي المصري في التتويج بلقب كأس السوبر 2018 للمرة العاشرة في تاريخه، وبفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.







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