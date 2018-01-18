آل مرعي يحيي الصحافة الإلكترونية: لا تمييز أمام صاحبة الجلالة

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد مدير إدارة النشر الإلكتروني لدى وزارة الثقافة والإعلام محمد آل مرعي، أنَّ صاحبة الجلالة لا تميّز بين صحافة ورقية وصحافة إلكترونية.

وأبرز آل مرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، عقب اجتماع الوزير العواد برؤساء تحرير الصحف المحلّية، الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “هذا ما شاهدناه اليوم، من تغطية الصحف الإلكترونية لاجتماع معالي وزير الثقافة والإعلام، مع رؤساء تحرير الصحف الورقية”، مضيفًا: “دامت صحافتنا ومحبوها برقي”.

يُذكر أنَّ الوزير العوّاد، غرّد عقب الاجتماع، قائلًا: “سعدت الليلة بلقاء زملائي رؤساء تحرير الصحف في المملكة، وتناقشنا حول سبل تطوير المؤسسات الصحافية، والتغلب على التحديات من أجل النهوض بها لتواكب تطلعات قيادتنا الكريمة وتحقق الأهداف المنوطة بها”.







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