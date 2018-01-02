أبا الخيل يترأس الاجتماع الـ6 للجنة جهود المملكة في ترسيخ منهج أهل السنة

المواطن - الرياض

ترأس معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، في مكتبه ظهر يوم الثلاثاء 15/4/1439هـ، الاجتماع السادس للجنة العليا للمؤتمر الدولي لجهود المملكة في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، الذي ستقيمه الجامعة في المنتصف الثاني من شهر جمادى الآخر برعاية كريمة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ورحب الدكتور أبا الخيل، بأعضاء اللجنة العليا، وأكد على أهمية المؤتمر الذي يزداد أثره برعاية ولي العهد، حاثًا على أن يخرج المؤتمر بالصورة التي تليق بالجامعة وبهذا الوطن عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة للمؤتمر.

كما دعا رؤساء اللجان على بذل قصارى الجهد لتحقيق المأمول من هذا المؤتمر في ظل ما تحظى به الجامعة من عناية ورعاية واهتمام من حكومة هذه البلاد.

وقال مدير الجامعة “أنا في مقدمة الجميع للوصول إلى المأمول من هذا المؤتمر العالمي وما يحمله من موضوع مهم لكل فئات المجتمع خاصة في هذا الوقت، ولن نقبل التسويف أو التراخي من اللجان العاملة والذي يبين جهود المملكة في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وما يسعى إليه ولاة الأمر وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من تعزيز الأمن والسلام العالميين في كل أعمالهم وتعاملاتهم.



كما حث الدكتور أبا الخيل، أعضاء اللجان العاملة على أهمية تسخير الجامعة لكافة جهودها ليخرج المؤتمر بالنتائج المرجوة، وأن يصل إلى المستهدفين منه من خلال إقامة الفعاليات والجلسات وأن يبقى حاضراً في الأذهان، مشدداً على أن المؤتمر يأتي مساهمة من الجامعة لتسليط الضوء على الدور الريادي لهذه الدولة المباركة وولاة أمرها عبر التاريخ، وما بذلوه من جهود في ذلك منذ عهد الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- في سبيل خدمة الإسلام وأهله، ونشر مبادئ العقيدة الصحيحة المنطلقة من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، والقائمة على منهج أهل السنة والجماعة، وقيم الدين الحنيف التي تتميز بالوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والعنف والغلو والإرهاب.

ثم عرض فضيلة الأمين العام للمؤتمر، أمين اللجنة العليا الدكتور ناصر بن محمد الهويمل الأعمال المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيالها.







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