المواطن - الرياض

تم تكليف الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين محافظًا لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

ويشغل أبو ثنين منصب وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل منذ 2016.

وحصل د. عبدالله أبو ثنين على درجة البكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1996، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية (MBA)، وماجستير نظم المعلومات الإدارية MS-ISM من جامعة دوكين بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية في عام 2001، وفي عام 2007 حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وعلى درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال في تخصص المالية من جامعة أولد دومينيون بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وعمل أبو ثنين معيدًا ومحاضرًا وأستاذًا لإدارة الأعمال بمعهد الإدارة العامة بالرياض منذ عام 1996 وحتى 2012، وعمل خلالها مديرًا لإدارة برامج القطاع الأهلي عام (2008- 2010)، ثم مديرًا عامًّا للبرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة العامة عام (2010- 2012).

وفي عام 2012 تمّ تعيين د. عبدالله وكيلًا للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل، أشرف خلالها على عدد من المشاريع التطويرية الرئيسية بالوكالة، حيث ترأس المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور ولجنة التظلمات العمالية، واللجنة التوجيهية للحملة التصحيحية بوزارة العمل، وشارك درويا في وفد المملكة لمؤتمر منظمة العمل الدولية منذ العام 2012 وخلال مسيرته العملية ترأس وشارك في العديد من اللجان المتخصصة والمهام الاستشارية، كما عمل مستشارًا غير متفرغ لعدد من الجهات الحكومية ونشرَ عددًا من البحوث العلمية المحكمة.







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