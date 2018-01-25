أجواء تبوك الشتائية تحمل الأمطار والثلوج

المواطن ـ واس:

هطلت أمطار على المراكز التابعة لمحافظة حقل شمال مدينة تبوك، الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، تراوحت بين متوسطة إلى خفيفة، مصحوبة بالثلوج، شملت مركز اللوز وضواحيه.

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة حقل وضواحيها، شملت مركز علو القيصر وضواحيه، ومركز الشرف ووادي الجعيب والأبيض، وعلى مركز علقان شملت المركز ورأس حريم ورأس المجيفل، وخرم جريش، وحصيد والمترملة، ومحطة البادي ووادي ثرف.

فيما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بالبرد على مركز أبوالحنشان شملت المركز وتنينير والأسمر وردة رشيد والطبق سالت في إثرها بعض الشعاب.

وهطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مركز الزيته، شملت المركز وضواحيه وشريف معطيه والوادي الأبيض، ارتوت في إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعَمّ بنفعها أرجاء البلاد.







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