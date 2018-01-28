أحد يُحذر الجماهير

المواطن – مروة نبيل

حرص المركز الإعلامي بنادي أحد على توجيه تحذير إلى جماهير مباراته المقبلة أمام الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعلن المركز الإعلامي بنادي أحد عن نفاذ تذاكر مباراة أحد والاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، مُشددًا على وجود تذاكر وهمية تُباع خارج مقار النادي ونقاط البيع المعتمدة، وسيتم التدقيق عليها من الجهات المختصة عند دخول الملعب.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد نظيره الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية.

ويحتل نادي أحد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع نادي الاتحاد في المركز السادس بـ24 نقطة.







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