أحمد الجميعة لـ”المواطن”: تركي السديري علامة مهمة لجيل شباب الصحافيين

المواطن - فهد الدوسري - وليد السلولي - الرياض

أكد أستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال، الدكتور أحمد الجميعة، أن الراحل الكبير تركي السديري، واحد من أعلام صحافة المملكة، وشاهد على كثير من تحولاتها، حيث استطاع السديري أن يؤسس مرحلة مهمة ويبني نجاحًا متميزًا في الصحافة.

وقال الجميعة، في تصريحات خاصة إلى “المواطن” على هامش حفل تكريم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود لاسم الراحل تركي السديري، اليوم الأربعاء: “أعتقد أنّ هذه الندوة العلمية حققت الكثير من أهدافها، في محاورها المرتبطة، الأول بالبدايات والتحديات”.

وأضاف أن المحور الثاني مرتبط بالقيم المهنية والأخلاقية والمنافسة لدى السديري، والثالث في حصاد ونجاح ملك الصحافة السعودية الذي لقبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرابع، بالسياسات التحريرية.

وأكد أن تركي السديري واحد من العلامات المهمة لجيل الشباب، وأنّ حضور الشباب اليوم على مسرح الكلية للتعرف على مسيرته في نصف قرن هو استكمال لهذه المسيرة الصحافية، مشيرًا إلى القيم التي كان يحملها السديري يجب أن يحملها هذا الجيل.

وشدد على ضرورة أن تستمر المسيرة الصحافية للمملكة حتى يحقق هذا الجيل ما بناه الجيل السابق.

وأشار إلى أن جميع الطلاب كانوا مستفيدين وحاولوا أن يعبروا وينقلوا رسالة مهمة عن هذا الشخص، حيث تعرفوا عليه وعلى أخلاقياته وعلى قيمه الصحافية وكذلك على مسيرته، مؤكدًا أنها ستكون لها أثر كبير جدًّا في المرحلة المقبلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :