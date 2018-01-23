أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

المواطن- واس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المحليين.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2ر850 مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت المليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 3ر0% ليبلغ مستوى 08ر15197 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 5ر0% ليبلغ مستوى 38ر842 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنحو 04ر0% ليبلغ مستوى 76ر2013 نقطة.







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