أرامكو تدعو بنوكًا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة في طرحها المرتقب

المواطن - الرياض

كشفت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية، دعت بنوكًا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام، وتقديم خطط المشاركة بطرح 5% من أسهم “أرامكو” للاكتتاب، والذي يعد أضخم اكتتاب بتاريخ البورصات بالعالم، ويقدر له أن يجمع نحو 100 مليار دولار.

وأكدت وكالة بلومبرغ أن تعيين البنوك قد يتم الأسبوع الحالي، وهي كل من غولدمان ساكس وسيتي غروب إلى جانب HSBC ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشايس التي قدمت المشورة في الطرح وتمت دعوتها لتقديم عروض كمنسقة للطرح، بحسب ما نقلت عنها “العربية”.

وكانت المملكة بدأت أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية، والتي يعرفها الجميع باسم أرامكو، للاكتتاب العام.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييرًا بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن رأسمال الشركة “يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية”.

وبحسب المعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضوًا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدمًا في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.







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