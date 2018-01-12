أرامكو ستُدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي وقت الطرح العام

المواطن - الرياض

توقعت إم.إس.سي.آي MSCI لمؤشرات الأسهم العالمية،إدراج أرامكو السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، والذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض.

وأكدت إم.إس.سي.آي مساء أمس الخميس أن “أرامكو السعودية ستُدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية في وقت الطرح العام الأولي ما دام أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول”.

وقال مصدران مطلعان إن المملكة وضعت نيويورك ولندن وهونج كونج في قائمة قصيرة للشق الدولي لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو.

وأضاف المصدران، أنه قد يقع الاختيار على أحد أسواق الأسهم الثلاثة أو اثنين أو ربما الثلاثة جميعهم.

ولفتا إلى أن الطرح العام الأولي سيشمل أيضًا سوق الأسهم السعودية (تداول).

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.







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