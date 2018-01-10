أسطورة الهلال يوجه رسالة لجمهور الأهلي بسبب ادعم ناديك

المواطن – مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قام أسطورة حراسة المرمى في السعودية ونادي الهلال، محمد الدعيع، بتوجيه رسالة إلى جمهور الأهلي بشأن حملة ادعم ناديك التي أطلقتها هيئة الرياضة.

وكتب حارس الهلال السابق، محمد الدعيع، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ملح الكورة السعودية جمهور الأهلي ادعموا ناديكم كلنا نحبكم”.

وتشهد حملة ادعم ناديك مشاركة محدودة من جماهير النادي الأهلي، حيث يحتل المركز الرابع بـ7.534 مشتركًا، في حين يتصدر الهلال الترتيب منذ اليوم الأول، ووصل عدد المشتركين لـ28.429.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في حملة ادعم ناديك بـ26.782 مشتركًا، حيث تفاعلت جماهيره بقوه مع ادعم ناديك خلال الأيام الماضية، ويقع نادي الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ22.926.







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