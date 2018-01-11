أسوس تُطلق أجهزة لاب توب الأنحف عالمياً

المواطن - متابعة

كشفت شركة أسوس النقابَ عن جهاز اللاب توب ZENBOOK 13 في معرض CES للإلكترونيات، الذي يتواصل حتى 12 يناير في لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب الجديد يأتي مزوداً بشاشة قياس 13 بوصة، ويمتاز بوزن خفيف لا يتعدى 985 غراماً، مع تشغيل يمتد إلى 15 ساعة، ويضم باقة التجهيزات التقنية معالج إنتل “كور آي 7” من الجيل الثامن، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة واحد تيرابايت.

وشهد جناح الشركة أيضاً تسليط الأضواء على جهاز اللاب توب X507، الذي يمتاز بشاشة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920X1080 بيكسل، مع حواف شاشة نحيفة للغاية، ويعتمد على سلسلة معالجات إنتل “كور آي” من الجيل السابع وبطاقة رسوميات نفيديا MX110 لعرض الغرافيك ثلاثي الأبعاد.

وأعلنت شركة أسوس طرح اللاب توب الجديد في الأسواق العالمي في الأشهر المقبلة، دون الإفصاح عن سعره.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :