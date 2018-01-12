أغرب شكوى من آيفون إكس!

المواطن - متابعة

شائعات عديدة انتشرت حول آيفون إكس بعد ظهوره بمدة، حتى أن أحد مستخدمي هذا الهاتف بدأ يشتكي من عيب جديد فيه لم يذكره أحد من قبل.

وبحسب موقع PhoneArena قال أحد مستخدمي آيفون – X إن الهاتف يتسبب بنتف شعر شاربه ولحيته”، حيث لاحظ المستخدم أنه أثناء تقريب الهاتف إلى وجهه للتكلم، يدخل الشعر في الفراغات الموجودة بين هيكل الهاتف والشاشة، وأثناء إبعاد الهاتف تشد شعره بقوة وتسبب له آلامًا مبرحة”.

ورأى البعض الآخر أن هيكل الهاتف ليس متينًا مُقارنةً بهواتف آيفون السابقة، حتى أن خبراء تابعين لمؤسسة رقابة الجودة الروسية والجمعية الدولية لحماية حقوق المستهلك قالُوا إن “آيفون – x” الجديد لم يثبت جدارته في اختبارات المتانة.







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