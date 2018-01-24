أفاعي_قطر_في_الكويت .. هاشتاق يفضح أقلام تنظيم الحمدين المأجورة

المواطن - الرياض

أطلق مغردون عرب صيحات التحذير من وجود أصوات إعلامية مأجورة تتخذ من الكويت مقرًا لها للدفاع عن قطر والتبرير لرعايتها للإرهاب.

ودشن المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم ” أفاعي قطر في الكويت” حذورا فيه من الأصوات التي تسعى للوقيعة بين الكويت وأشقائها في دول الخليج.

وكشف المغردون الخليجيون بعضًا من مأجوري قطر وتنظيم الحمدين المقيمين في الكويت والذين يعملون على الإساءة لدول الخليج دون التقيد بتعليمات أمير الكويت بعدم التدخل بالأزمة.

وأعاد المغردون تداول فيديو للكاتب الكويتي فؤاد الهاشم الذي أكد فيه أن ما تدفعه قطر لمرتزقة الإعلام في الدول الخليجية والعربية أكبر مما يحتفظ به البنك المركزي القطري مشددًا على وقوف الكويت في وجه هؤلاء المرتزقة.

وكشف المغردون مخططات قطر للتحريض على نظام الحكم في الكويت والوقيعة بين الشعب والنظام والتحريض على العنف والتظاهر بمسميات وهمية.

وأعاد المغردون التذكير بما قامت به قطر عبر قناتها الجزيرة المدعومة سياسياً من حكام قطر بالتحريض على الكويت ومحاولة التطاول على شعبها ونظامها ووقوف الشعب الكويتي لهم بالمرصاد.

وأكد المغردون أن الجزيرة منذ تأسيسها تواصل التحريض ضد الدول الخليجية ومن بينها الكويت حيث تطاولوا على أمراء الكويت وفشلوا في جر الربيع العربي للكويت ونشروا الإشاعات والتحريض ضد الكويت بإعلامهم حيث بثوا تقارير كاذبة عن وجود ثوره بالكويت عام٢٠١١.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين كانت قد قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتقود الكويت جهود الوساطة بين الجانبين حيث قدمت الدول الأربع مطالبها الـ 13 التي اعتبرتها شرطًا لعودة العلاقات مع الدوحة.







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