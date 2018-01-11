أفضل لابتوب للألعاب يرى النور من شركة أيسر

المواطن - متابعة

أخيراً أطلقت شركة أيسر أفضل لابتوباتها للألعاب، حيث رأى الجهاز الجديد النورَ بمعرض CES للإلكترونيات.

وكشفت شركة أيسر النقابَ عن اللاب توب الجديد NITRO 5 GAMING والخاص بعشاق الألعاب في معرض CES للإلكترونيات، الذي يتواصل حتى 12 يناير في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب الجديد الذي رأى النور حديثاً، يأتي مزوداً بشاشة قياس 15.6 بوصة ويعتمد على معالج إيه إم دي RYZEN وبطاقة الرسوميات إيه إم دي RADEON RX560 لتوفير قدرة كافية للرسومات أو إنتاج الفيديو، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة تبلغ 256 غيغابايت، إضافةً إلى إمكانية زيادة السعة التخزينية عن طريق الأقراص الصلبة التقليدية HDD، حيث يمكن استبدال الذاكرة بكل سهولة عن طريق منفذ الصيانة.

وتروج الشركة التايوانية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال ذاكرة الوصول العشوائي، التي تصل إلى 32 غيغابايت.

ومن المتوقع طرح اللاب توب الجديد في الأسواق العالمية في مارس المقبل، لكن الشركة لم تُعلن بعد سعره إلى الآن.







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